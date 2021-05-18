Buckingham Sarayı personel alıyor

Kraliyet ailesi 50 bin ila 60 bin sterlin (yaklaşık 596 bin ila 715 bin TL) arasında maaş alacak ve haftada 37,5 saat çalışacak bir Siber Güvenlik Mühendisi için iş ilanı yayımlandı.

İlana göre görevler arasında hane halkının "(internet) ağını ve sistemlerini" izlemek, güvenliğe yönelik tehditleri tanımlamak ve "müdahale faaliyetlerini" yürütmek yer alacak.

Kraliyet ailesinin internet sitesinde paylaşılan ilanda adaylardan özgeçmişlerini 26 Mayıs'a kadar göndermeleri isteniyor ve mülakatların haziranda başlaması bekleniyor.

İş ilanında işin "gerekli işlerin yerine getirilmesini" ve "monarşinin arkasındaki profesyonel işlerin bir parçası olmayı" içerdiği ifade ediliyor.

Ardından şöyle deniyor:

Siber Güvenlik ekibimize katılarak Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Stratejimizi uygulamada hayati bir role sahip olacaksınız.

Ağımızı ve sistemlerimizi izleyecek, olası güvenlik tehditlerini belirleyecek ve müdahale faaliyetlerine liderlik edeceksiniz.

Şu anda sitede listelenen diğer işler arasında Kraliçe'nin atlarını Kraliyet etkinlikleri için hazırlaması gereken üniformalı kahyalık ve Royal Collection Trust için operasyonel destek koordinatörlüğü yer alıyor.

Görevin pandemiden sonra bile kısmi evden çalışma fırsatları içereceği düşünülüyor. Nitekim Kraliyet ailesi bu yıl saray personelinin Kovid tehlikesi geçtikten sonra da "esnek çalışmaya" devam edeceğine işaret etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe