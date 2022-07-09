"Bugüne kadar Avrupa'da bulunan en eski insan fosili"

Ülkenin kuzeyindeki Atapuerca Dağları'nda 30 Haziran'da ortaya çıkarılan çene kemiğinin yaklaşık 1,4 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar Avrupa'da bulunan en eski hominid fosili, 1,2 milyon yıllık olduğu belirlenen çene kemiğiydi. Fosil, 2007'de aynı bölgede keşfedilmişti.

Atapuerca'daki araştırma projesinin başındaki isimlerden Jose-Maria Bermudez de Castro, tahminlerinin doğruluğunu sağlamak için bilimsel yöntemlerle tarihleme yapacaklarını bildirdi.

Söz konusu fosilin, 2007'deki çene kemiğinin bulunduğu toprağın yaklaşık 2 metre altında tespit edildiğini vurgulayan paleoantropolog de Castro, "daha eski olduğunu düşünmek mantıklı" dedi.

Arkeolojik alanı yöneten Atapuerca Vakfı, fosilin bulunduğu haftanın "insan evrimi tarihine geçeceğini" savundu.

Tarihleme sürecinin 6 ila 8 ay sürmesi bekleniyor.

Analiz, çene kemiğinin hangi hominid türüne ait olduğunu belirleyerek insanların Avrupa'daki evriminin daha iyi anlaşmasını da sağlayabilir.

Bilim insanları, 2007'de ortaya çıkarılan çene kemiğinin hangi türe olduğunu kesin olarak belirleyemedi. Bunun, Homo antecessor denen insan türüne ait olduğu öngörülüyor.

2000'den beri UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Atapuerca, binlerce tarihöncesi fosil ve alet barındırıyor. Örneğin 2013'te, 1,4 milyon yılık çakmaktaşı keşfedilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe, AFP, Reuters