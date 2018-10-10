Bulgar gazetecinin katil zanlısı tutuklandı

Bulgar gazeteci Viktorya Marinova’yı öldürdüğü gerekçesiyle Severin Krasimirov isimli şahıs Almanya’da tutuklandı.

Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakanlıkta düzenledikleri ortak basın toplantısında zanlının 21 yaşındaki Severin Krasimirov olduğunu duyurdu.

Elde edidilen bilgiye göre gazeteci Marinova, Tuna nehri kenarında yaptığı rutin koşu sırasında saldırıya uğradı. Krasimirov’un eski boksör olduğu ve eyleme geçmeden önce çok miktarda alkol aldığı belirtildi. Tzatzarov, Marinova’ya tecavüz eden ve yumruklayarak öldüren saldırganın suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Başbakan Boyko Borisov da, yapılan DNA testlerinin Marinova’nın katilinin Krasimirov olduğunu yüzde 100 kanıtladığını söyledi. Severin Krasimirov’un 7 Ekim'de annesinin bulunduğu Almanya’ya gittiği söylendi. Almanya’da mahkemede ifadesi alınacak Krasimirov’un Bulgaristan’a getirilmesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 16:24