Bulgar yargısından kızdıran karar

Türkiye'nin talebiyle 2 Eylül tarihinde Bulgaristan'da gözaltına alınan Mehmet Y. adlı Alman vatandaşının Türkiye'ye iade edilmesi talebi kabul edilmedi. Varna Bölge Mahkemesi, PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılanıp hüküm giyen Alman vatandaşının Türkiye'ye iade edilmemesi hükmünü verdi. 44 yaşındaki Mehmet Y. 7 günlük temyiz başvurusu süresi dolana dek Bulgaristan’dan ayrılamayacak.

2 Eylül tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinden tatil yapmak için havayoluyla Bulgaristan’ın Varna kentine giden Mehmet Y., havalimanına indikten sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mehmet Y., hakkında bir karar verilene kadar Varna'da bir otelde gözlem altındaydı.

2005 yılında Adana'daki bir mahkeme Mehmet Y.’yi PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmıştı. Mehmet Y. hakkında 3 yıl 7 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net