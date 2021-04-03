Bulgaristan'da 6 milyon 355 bin seçmen sandık başına gidiyor

Ülkede yarın 07.00-20.00 saatlerinde kayıtlı 6 milyon 355 bin 633 seçmen sandık başına gidebilecek.

Seçim yasasında da yer verilen bir maddeye göre, ülkede seçimden önceki siyasi propagandanın yasak olduğu gün “düşünme günü” kabul ediliyor.

Merkez Seçim Komisyonu, 30 parti ve koalisyonun gösterdiği 6 bin 895 aday arasından ülkenin parlamentoda yer bulacak 240 milletvekilinin isimlerinin belirleneceğini duyurdu.

Bulgaristan’da 11 bin 983, yurt dışında ise 465 seçim yeri açılacak. İlk kez kağıt pusulaya alternatif sunan 9 bin 398 seçim makinası kurulacak.

Ülkede, 1989 yılında demokrasiye geçişinden sonra 11. kez yapılacak seçim ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bir salgın ortamında gerçekleşecek. Karantinada bulunan 2 bin 500 kişi seyyar sandıklara oy verebilecek. 31 seçim bölgesinde sandık başında görev yapacak 80 bin kişilik personelin yarısı virüse karşı gönüllü olarak aşılandı. Seçim yerlerinde her türlü güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak.

Başbakan Boyko Borisov’un 4 yıldır iktidar ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunun baskıcı ısrarı üzerine Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde sadece 35’er sandık kurulabilecek. Böylece binlerce Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de de oy kullanımında ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı seçimin güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde 20 bin polis ve 8 bin itfaiye personeli görevlendirdi.

Salgın gölgesindeki beklentiler

Gallup Internatinal'ın ülke genelinde yaptığı anket sonuçları, 7 parti ve koalisyon parlamentonun yüzde 4'lük barajını aşabileceğini gösteriyor.

Buna göre, iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupa Geleceği İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin oyların yüzde 28,2’sini, ana muhalefetteki Rusya yanlısı ve komünist kökenli Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) yüzde 20,8'ini, şöhretiyle kampanya yapmadan seçime katılan Slavi Trifonov’un kurduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin de yüzde 12,9'unu alması bekleniyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu hak ve Özgürlükler Hareketinin oyların yüzde 12,7’sini alması öngörülüyor.

Borisov hükümetine karşı kurulan sağcı, kent soylu vatandaşların katıldığı Demokratik Bulgaristan (DB) ve solcu “Ayağa Kalk! Mafya Dışarı” koalisyonu ve hükümete destek veren, Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov’un lideri olduğu İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) ve Türk, Müslümanların yanı sıra tüm azınlıklara ve komşu Kuzey Makedoya’ya karşı siyaset yürüten VMRO parlamentoya girme şansına sahip güçler arasında görülüyor.

Bu arada, halk, Kovid-19 salgını nedeniyle sönük ve ağırlıklı olarak medya ortamında geçen kampanyaya düşük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından “mafyayla sıkı ilişkileri olduğu” ileri sürülen Borisov seçim öncesi süreçte rakipleriyle karşılaşmaktan kaçındı. Kamuoyu araştırma sonuçlarına güvenen Borisov, 10 yıldır yönettiği ülkede 4. kez başbakan olmaya hazırlanıyor.

Gözlemciler ise zıt görüşlü güçlerle oluşturulacak parlamentoda bir iktidar koalisyonunun zor kurulacağını öne sürüyor.