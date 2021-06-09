Bulgaristan'da büyük çarpıtma

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı'nın Türkiye ziyaretindeki sözlerinin aktarıldığı AA haberi, Bulgar basını tarafından Bulgarcaya hatalı çevrildi.

Bulgaristan'da, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili Bulgar medyasındaki hatalı çeviriye dayalı yanlış haberler, ülkede siyasi gerginliğe neden oldu.

Anadolu Ajansının (AA), Karadayı ve beraberindeki heyetin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile geçen hafta yaptığı toplantıyla ilgili haberinde, Karadayı'nın "Türkiye anavatanımızdır" ifadesi Bulgarcaya "Türkiye vatanımızdır" olarak çevrildi. Bunun sonucunda çıkan yanlış haberler Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eleştirisine, yaklaşan parlamento seçimleri öncesi ülkenin ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin de kara propagandasına konu oldu.

Ülkenin en büyük özel ulusal televizyon kanallarından BTV, AA'yı kaynak göstererek yaptığı haberde yanlış çeviri kullandı. "Anavatan" kavramının "vatan" şeklinde yanlış olarak çevrildiği BTV'nin haberinde, Karadayı'nın Şentop ile görüşmesindeki "Bu topraklar bizim topraklarımızdır." ifadesinde Bulgaristan'ı değil, Türkiye'yi kastettiği savunuldu.

Oysa Karadayı, Bulgaristan'ı kastederek, "Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz orada muhacir değiliz. Türkiye anavatanımız. Osmanlı'dan sonra oralarda kaldık. Bizim mücadelemiz Türk kimliğimizi korumak. Dilimizi, dinimizi, adetlerimizi korumak. Zorluklar yaşadığımız bir gerçek." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Radev'in tepkisi

Cumhurbaşkanı Radev de HÖH yönetiminin Türkiye ziyaretiyle ilgili Bulgar medyasında çıkan yanlış haberlere dayalı yorum yaptı.

Radev, "Karadayı, vatan kavramı üzerinde bir kez daha düşünmeli. Bu kavramı hangi bağlamda kullandığını da düşünmeli. Karadayı, Bulgaristan Parlamentosu huzurunda verdiği, Bulgar Anayasası'na sadık kalacağına dair yemini hatırlasın. Bu Anayasada dini ve etnik temelli partilerin kurulmasının yasak olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Biz tüm Bulgaristan vatandaşlarının eşit hak garantisini veren ve onları etnik temelde ayırmayan en demokratik anayasalarından birine sahibiz. Siyasi partilerin de bunu yapması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin iyi komşu, önemli ortak ve müttefik olduğunu belirten Radev, ikili ilişkilerin eşit konumlu temelde ve karşılıklı iç ilişkilere müdahale olmaksızın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Irkçıların protestosu

Öte yandan, 4 Nisan'daki parlamento seçiminde meclis dışında kalan ırkçı ve aşırı sağcı partilerin oluşturduğu koalisyon, HÖH'ün Türkiye ziyaretiyle ilgili Bulgar medyasında çıkan yanlış haberleri bahane ederek, partinin Sofya'daki merkez binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

HÖH lideri Karadayı başkanlığındaki heyet, 5-6 Haziran'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmeler yapmıştı.