Bulgaristan'da erken seçim ihtimali

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından kabine kurma girişimleri sonuçsuz kalınca erken seçim ihtimali güçlendi. Sosyalistler, hükümeti kurma görevini alır almaz Cumhurbaşkanı'na iade edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Raden, seçimlerden hemen sonra hükümeti kurma görevini Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin başbakan adayı Daniel Mitov'a vermiş, ancak seçimlerin galibi GERB parlamentodan yeterli desteği bulamamıştı.

Hükümetin kurulamaması üzerine görev meclisteki ikinci büyük parti olan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisine verildi. Fakat İTN'nin başbakan adayı olarak gösterdiği satranç şampiyonu Antoaneta Stefanova, Radev'den aldığı hükümet kurma görevini anında iade etti.

Kanunlar kapsamında iktidara gelme şansını elde eden Sosyalistler de 5 Mayıs'ta kendilerine verilecek hükümeti kurma görevini, kutuplaşmış bir mecliste işleyen bir koalisyonun kurulamayacağı gerekçesiyle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Radev, kabine kurmakta başarısız olan en büyük iki partiden sonra parlamentoda temsil edilen diğer 4 gruptan birine görev vermesi gerekiyor. Radev'in, kabine kurma girişimlerinin üçüncüsünün de başarısız olması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirleyip geçici bir teknokratlar hükümeti oluşturması gerekiyor.

Dolayısıyla, meclisin feshedileceğine ve ülkenin temmuz ayında erken seçime gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Reuters haber ajansı, erken seçim tarihi için 11 Temmuz'u işaret etti.

4 Nisan'da yapılan seçimler, son üç dönemdir iktidarı elinde tutan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov için büyük bir sınav niteliğindeydi. Art arda gelen skandalların ardından halk desteği azalan Borisov'a karşı geçtiğimiz aylarda bir dizi eylem düzenlenmiş, protestolar nedeniyle Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Kaynak: Euronews