Bulgaristan'dan Rusya'nın Ukrayna saldırısına kınama

Radev ve Petkov, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Radev, "Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna topraklarındaki altyapısına yönelik konvansiyonel saldırısı kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Ukrayna'da Bulgar kökenli 4 bin civarında vatandaş bulunduğunu kaydeden Radev, bu vatandaşların tahliye talep ettiklerini söyledi. Radev, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle vatandaşların kara yoluyla tahliye edileceğini duyurdu.

Radev, Ukrayna'daki Bulgarlara ve sığınmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına da kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

Başbakan Petkov ise "Rusya Federasyonu'nun eylemlerini büyük bir şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez bu girişimin karşısında Bulgaristan NATO ile tam uyum içinde ortak tavır alacak" ifadelerini kullandı.