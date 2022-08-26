Büyük bir felaket önlendi: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişi çekildi

Ukrayna’dan gelen haberler dünyada yeni bir nükleer felaket endişesine neden oldu.

Ukrayna'da çevresinde çatışmaların sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tamamen kesilmesinin ardından güvenlik sistemleri devreye alındı.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dünyayı ve özellikle de BM'yi Ukrayna topraklarından nükleer tesislerin güvenliği konusunda uyardı ve yardım çağrısında bulundu.

DÜNYA BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom'un yaptığı açıklamada da şu sözlere yer verildi:

"Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum."

Aynı anda Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil olmak üzere Rus kontrolündeki topraklarda elektrik kesintileri raporları gelmeye başladı.

Devreden çıkan santralde yaşanabilecek bir erime ya da sızıntı tehlikesi dünyayı ikinci bir Çernobil felaketine sürükleyebilir korkusu tesise saatler sonra yeniden elektrik verilmesiyle son buldu.