Büyük ikramiye çıkan müşterisinin kazı-kazan kartını çaldı

İtalya'nın Napoli kentinde müşterisinin büyük ikramiye çıkan kazı-kazan kartını çalarak kaçtığı sanılan bakkal sahibi yakalandı.

Yaşlı bir kadın satın aldığı iki kazı-kazan kartından birine büyük ikramiye çıktığını doğrulatmak için gittiği bakkalda kartının gasp edildiğini bildirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, bakkal sahibi biletin 500 bin euroluk büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını doğrulatacağını söyleyerek karta el koydu ve mobiletine binerek oradan hızla uzaklaştı.

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bir uçak bileti alan ve hakkında hırsızlığa teşebbüsten yakalama kararı çıkarılan bakkal sahibi, Roma'daki havaalanında sınır polisi tarafından yakalandı. Ancak adamın üstünde kazanan kart bulunamadı.

Kaz-kazan piyangosuyla yasadışı şekilde para almaya çalışan kişileri caydırmak adına İtalyan vergi yetkilileri bakkal dükkanlarına dağıtılan bütün kart numaralarının blok olarak dondurulduğunu açıkladı.

Bakkal sahibinin kendi kefaletini ödeyerek serbest bırakıldığı, kazanan kartın ise hala müfettişler tarafından arandığı bildirildi.

Kaynak: Euronews