Büyük Rus bankası İsviçre ticaretini durdurdu

Gazprombank (İsviçre), diğer büyük Rus bankalarının Batı yaptırımlarına maruz kalmasından sonra Rusya ve İsviçre arasındaki ticareti finanse etmek için kalan son kurumlardan biriydi.

Gazprombank, mevcut iş ilişkilerinin önümüzdeki aylarda sonlandırılacağını veya dış ortaklara yönlendirileceğini söyledi.

Açıklamada, "Karar, derinlemesine bir strateji analizinin sonucudur ve İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu [FINMA] ile yakın istişare içinde alınmaktadır" denildi.

Mart ayında, İsviçre Bankacılar Birliği Gazprombank ve Sberbank'ı İsviçre sisteminden çıkardı.

Temmuz ayında Zürih merkezli banka, stratejik bir inceleme başlattığını ve yan kuruluşunu satmayı planladığını duyurdu.

1966'dan beri İsviçre'de faaliyet gösteren banka, 2009'dan beri Gazprombank (İsviçre) adı altında hizmet veriyordu.