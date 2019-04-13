C-350 Vityaz yerleşti S-500'ler neredeyse hazır S-700'ler zulada

Rusya'nın gelecekte hizmete alacağı yüksek irtifa hava savunma sistemi S-500 ya da resmi adıyla 55R6M Triumfator-M'nin yakın zamanda kullanıma hazır olacağı öne sürüldü.

Türkiye'de alınıp alınmayacağı söylemlerinin şimdi de kurulup kurulmayacağı veya kurulsa da aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağına evrildiği S-400'leri tartışılırken Rus askeri yetkililer S-500'lerin testlerinin başarı ile sonuçlandığını belirtiyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski ''elimizdeki S-700'ler dünya atmosferini kapatmaya yeter de artar bile'' demişti. İlk bakışta abartı gibi gelen bu ifade, dış ülkelere S-400 servis eden Rusya'nın bu füze sisteminden daha gelişmiş bir savunması olmalı ki diğer milletler ile eskisini gönül rahatlığı ile paylaşsın diye düşündürtüyor.

Atmosfere çıkabilen bu silahların uydulara entegre silah sistemlerine ve hatta direkt uydulara karşılık geliştirildiği de ön savlar arasında.﻿ Prometheus S-500 uçaksavar füzesi sisteminin (ZRS) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına teslim edileceği iddia ediliyor.

Teğmen Yuri Sin, “Taktik ve operasyonel taktik balistik füzeler de dahil olmak üzere, idari ve siyasi merkezlerin, ülkenin en önemli varlıklarının ve bölgelerinin, büyük hava saldırılarına karşı savunulması için tasarlandı. Testleri başarıyla tamamlandı ”dedi.

Nisan ayında, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko, 1983 S-300PS yerine C-350 "Vityaz" üretimine başlandığını açıklamıştı.

Rusya geliştirdiği ilk orta menzilli hava savunma füze sistemi S-350 Vityaz'ın Leningrad bölgesine konuşlandırılacağını 9 Şubat 2019 tarihinde açıklamıştı.

60 kilometrelik bir atış menzili bulunan S-350 Vityaz’ın halihazırda kullanılan S-400 savunma sistemine kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor.

S-350 Vityaz’ın karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amaçlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı S-350 Vityaz’ın Batı ve Rusya’nın kuzey bölgelerine yerleştirilen S-300’lerin yerini almasını planlıyor.

Güney Kıbrıs Rusya’dan S-300 füzelerini almış ancak Türkiye’nin tehditleri ile kurulumu yapamamıştı. Kurulamayan S-300’lerin Yunanistan’da hangarlarda bekletildiği iddia ediliyor. S-400 konusundaki tartışmalar sürerken Rusya, teslimatlar için geri sayıma geçti ve bu yaz ilk füzeler Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor. Türkiye’ye 40N6E model numaralı en uzun menzilli S-400’lerden teslimat yapılacağı öne sürülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 12:55