Çaldıklarını geri veriyorlar

Afrika'daki İngiliz birlikleri tarafından 1897'de çalınarak İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ne hediye edilen bronz horoz heykeli bugün düzenlenecek bir törenle Nijerya'ya iade edilecek.

Cambridge Üniversitesi'ndeki Jesus Enstitüsü'nde bulunan eser bugün Nijerya sınırlarında yer alan Benin Krallığı'ndan çalınan ve Benin Bronzları adını taşıyan yüzlerce tarihi eserden biri. Nijerya hükümeti Afrika kıtasının en önemli kültürel değerlerinden biri olan bu eserlerin geri verilmesi için uzun süredir çağrıda bulunuyordu.

Cambridge Üniversitesi'nin bu kararı Nijerya Kültür bakanı Lai Mohammed tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan, Jesus Enstitüsü'ne bu konuda öncülük yaptıkları için teşekkür ettiklerini belirterek diğer kurumlardaki benzer tarihi eserlerin de bir an önce geri verilmesini beklediklerini dile getirdi.

Jesus Enstitüsü Müdürü Sonita Alleyne ise tarihi eserin eşsiz mirası ve tarihine saygıdan dolayı geri verilmesinin doğru olduğunu vurguladı. Devir teslim töreni bugün internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çalındıktan sonra 1905'te öğrencilerden birinin babası tarafından Jesus Enstitüsü'ne hediye edilen horoz heykelinin teslimi ilk kurumsal girişim olarak tanımlanıyor. Enstitü 2019 yılında heykeli geri vereceğini duyurmuştu.

Benin Bronzlarının geleceği

Birçok İngiliz kuruluş son yıllarda sömürge dönemine ait kültürel mirasın, özellikle de tartışmalı eserlerle ilgili nasıl bir politika izlanmesi gerektiği konusunda çelişki yaşıyor.

Benin Bronzları'nı geri vermeyi kabul eden Almanya devir teslimin önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı.

Dünyada en büyük ve en önemli Benin Bronzu'na sahip olan Londra'daki British Museum ise henüz bir taahhütte bulunmadı. British Museum ve Avrupa'daki diğer bazı müzeler, Nijerya hükümeti ile birlikte yürüttükleri Benin Diyalog Grubu bu eserlerin Benin kentinde yeni bir müze inşa edilerek bronzların oraya verilmesini hedefliyor.

British Museum her ne kadar Nijerya koleksiyonu kapsamındaki eserlerin "paylaşım ve sergilenme fırsatlarından" söz etse de, bu eserlerin mülkiyetinin devri konusunda bir taahhütte bulunmadı.

Kaynak: Euronews