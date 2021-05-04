Camiye yardımı onaylayan başkana tehdit yağıyor: Koruma verildi

Fransa'da Milli Görüş'e bağlı bir cami projesine mali yardım planını onaylamasının ardından gündeme gelen Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian'a aldığı tehditler nedeniyle koruma verildi.

Stazburg Belediye Konseyi, pazartesi günü yapılan oturumda Başkan Jeanne Barseghian'ın koruma talebini kabul etti.

Barseghian, 20 Nisan'da yaptığı koruma talebi başvurusunda her gün sosyal medya ve posta yoluyla tehdit ve hakaret mektupları aldığını belirtmişti.

Strasbourg Belediyesi yapımı devam eden Milli Görüş'e bağlı Eyüp Sultan Camisi projesi için mart ayında 2,5 milyon euro mali destek planını onaylamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mali yardım kararına Milli Görüş'ün "siyasal İslam'ı savunduğunu" iddia ederek karşı çıkmıştı.

İçişleri Bakanı ayrıca Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden belediyenin yardım kararını idari hakime sevk etmesini talep etmişti.

Tepkiler üzerine Milli Görüş, cami projesi için mali destek başvurusunu geri çekmişti.

Kaynak: Euronews