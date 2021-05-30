Çavuşesku’nun uçağı satıldı

Romanya'nın eski diktatörü Nikolay Çavuşesku'nun filosuna ait Rumen yapımı başkanlık uçağı açık artırmada 120 bin euroya satıldı.

Artmark müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulan uçağın başlangıç fiyatı 25 bin euro olarak belirlendi. Açık artırmaya internet veya telefon bağlantısı ile katılan 150 koleksiyoncu ve havacılık meraklısı, üzerinde "Romanya Sosyalist Cumhuriyeti" yazan Rombac marka uçak için birbirleri ile mücadele etti.

Müzayede sonunda Çavuşesku'nun başkanlık uçağı 120 bin euroya satıldı. Başkanlık filosunda bulunan diğer uçaklar ise dünyanın çeşitli yerlerindeki havalimanlarında parçalara ayrılmış durumda.

Orta menzilli uçak, İngiliz British Aircraft Corporation (BAC) lisansı ile başkent Bükreş'te üretilmişti. Romanya böylece Doğu Avrupa'da ilk yolcu uçağı üreten ülke olma özelliğini elde etti.

1986'da hizmete giren uçak, Çavuşesku'nun devrilmesi ve eşi Elena ile idam edildiği Aralık 1989'a kadar diktatörün filosunda bulundu.

Kaynak: Euronews