Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla AB ilişkilerini ve turizmi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Libya konulu ikinci Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

AA