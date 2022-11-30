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Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Polonya'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Avrupa 30.11.2022, 22:12
Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı ve atılacak adımların istişare edildiği belirtildi.

#Mevlüt Çavuşoğlu #ceyhun bayramov
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