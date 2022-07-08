CDU'lu vekil, Alman hükümetini Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi

Alman Haber Ajansı DPA'da yer alan habere göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU-CSU) parlamento grubu turizm politikaları sözcüsü Anja Karliczek, hükümete, yabancı işçilerin Alman havalimanlarına yerleştirilmesini gereksiz yere ertelediği eleştirisinde bulundu.

Havalimanlarında uzun süredir var olan sıkıntıların bilindiğine dikkati çeken Karlickzek, "Bakanlıklar çok uzun süre başka yöne baktılar ve hatta sendikalardan ve seyahat endüstrisinden gelen uyarıları görmezden geldiler. Öyleyse federal hükümet ve ilgili bakanlıkların Türkiye'den 2 bin çalışanı işe almak için onay vermesi neden 5 haftadan fazla sürüyor?" sözleriyle sitemini ifade etti.

Verdi sendikasında yönetici olan Özay Tarım da Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Görünürde gevşeme yok. Türkiye'den getirilecek iş gücü hızlıca konuşlandırılamayacak." ifadesini kullandı.

Almanya'da personel yetersizliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor ve havalimanlarında uzun kuyruklar oluşuyor.