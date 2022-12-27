CEBR: Küresel ekonomi 2023 yılında resesyon riskiyle karşı karşıya

Bloomberg’in haberine göre, CEBR’in küresel ekonomiye ilişkin yıllık raporunda, dünya ekonomisinin 2022’de ilk kez 100 trilyon doları aştığını, ancak politika yapıcıların yükselen fiyatlara karşı mücadelesini sürdürmesi nedeniyle bunun 2023’te duracağı ifade edildi.



CEBR Direktörü Kay Daniel Neufeld rapora ilişkin açıklamasında, “Küresel ekonomi, yükselen enflasyona yanıt olarak yükselen faiz oranlarının sonucunda gelecek yıl bir durgunlukla karşı karşıya kalabilir” dedi.



Söz konusu raporda ise, “Enflasyonla mücadele henüz kazanılmış değil. Ekonomik maliyetlere rağmen merkez bankalarının 2023’te tartışmalı kararlar almaya devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonu daha rahat seviyelere indirmenin maliyeti, önümüzdeki birkaç yıl için daha zayıf bir büyüme görünümüdür” ifadelerine yer verildi.



Araştırmanın bulguları, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ekim ayında yaptığı son tahminden daha iç karartıcı.



IMF bu tahmininde, küresel ekonominin üçte birinden fazlasının daralacağı ve 2023’te küresel GSYİH büyümesinin yüzde 2’den daha az olması için yüzde 25 şans olduğu konusunda uyarmıştı.



CEBR’in raporunda ise,” Gelişmekte olan ekonomiler 2037’ye kadar daha zengin ülkeleri yakaladıkça küresel gayri safi yurt içi hasıla iki katına çıkacak. Değişen güç dengesi, 2037’ye kadar Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin küresel üretimin üçte birinden fazlasını karşılamasına neden olurken, Avrupa’nın payı beşte birin altına düşecek” ifadeleri kullanıldı.



Rapora göre ayrıca, Çin’in en erken 2036’ya kadar dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD’yi geçmesi beklenmiyor.



Raporda, Çin’in Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeye çalışması halinde misilleme amaçlı ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ve bu nedenle dünyanın en büyük ekonomisi olarak ortaya çıkışının gecikebileceğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Şarku’l Avsat