Çeçen birliği sözcüsü: 'Çeçenler Rusya'ya karşı yeni bir savaşa hazırlanıyor'

Ukrayna işgalinin ardından çatışmalar sürerken, Rusya'ya toprakları içerisinde yeni bir cephe açılabileceği ifade ediliyor.

Ukrayna'da Rus ordusuna karşı silahlanan Çeçen birliğinin sözcüsü, Rusya içerisinde yeni bir cephe açılabileceğine değindi.

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna işgalini başlatmasıyla bazı Çeçen gönüllü savaşçılar Kiev'e destek amaçlı bölgede Rus güçlere karşı yerini almıştı.

Fox News'in haberine göre Şeyh Mansur Taburu sözcüsü İslam Belokyev, yeniden Çeçen bağımsızlığını sağlama konusunda bazı planlar üzerine çalıştıklarını duyurdu.

"Cepheleri belirledik"

Belokyev, "Rus askeri üslerinin de bulunduğu düşman mevzilerinin koordinatları elimizde." dedi. Belokyev ayrıca, "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nde öngörülen saldırılarda 3 cephe ve 16 mıntıkanın belirlendiğini" açıkladı.

Rus güçlere karşı halkın da direnişe destek vereceğini ifade eden Şeyh Mansur Taburu sözcüsü Belokyev, "Düşman birliklerin hareketliliğini, ulaştırma sistemini, silah çeşitliliğini ve miktarını, ayrıca birlik sayısını tespit etmek amacıyla çalışmalara başladıklarını" ifade etti.

Rusya'ya karşı Ukrayna'da silahlanan Şeyh Mansur Taburu'nun yanı sıra Cevher Dudayev Taburu da bu ülkede Rus güçlere karşı yer alıyor. İki taburda da Birinci ve İkinci Çeçen Savaşları'nda Rusya'ya karşı savaşmış askerler de bulunuyor.

Öte yandan her iki taburun da Çeçenistan'daki Rus yanlısı lider Ramazan Kadirov'a karşı olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News