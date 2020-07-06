Çeçen muhalif Avusturya'da vurularak öldürüldü

Çeçen Cumhuriyeti hükümetini sık sık eleştiren muhalif, Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki silahlı saldırısı sonucu öldü.

Mamikhan Umarov adlı Çeçen, suikast ile öldürüldü. Çeçen İçkerya Cumhuriyetinin Avrupa'daki temsilcilerinden birisi olan Umarov, aynı zamanda Çeçenistan lideri Kadirov'u sıkça eleştiriyordu.

Mamikhan Umarov Viyana'nın Gerasdorf bölgesindeki Brünner Caddesi üzerinde bulunan G3 marketine girmek üzereyken başından vurularak öldürüldü.





Sürgünde yaşayan Çeçen hükümet muhaliflerinin güvenliği konusundaki kaygıları körüklediğini belirten Avusturyalı polis, Çeçen muhalifinin öldürülmesi sonrası Çeçenya'dan gelen iki Rus'u tutukladı.

Polis, cesedi bulduktan kısa bir süre sonra, Viyana'ya 200 kilometre uzaklıktaki Linz şehrinde, Çeçenya'dan gelen 47 yaşındaki Sarali Akhtaev isimli bir Rus'u tutukladı.

Avusturya'da yaşayan Çeçenya'dan gelen 37 yaşındaki ikinci bir Rus, cinayetle ilgili soruşturma için Pazar günü gözaltına alındı.

Polis ve savcılar Pazartesi günü suçun hala soruşturma altında olduğunu ve herhangi bir gerekçe hakkında yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Ukrayna içişleri bakanlığı, Rus medyası tarafından şimdi Martin Beck adını kullanan Mamikhan Umarov olarak tanımlanan ölü muhalifin Ukrayna'daki 2017 cinayet davasında delil verdiğini söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i öldürmek için plan yapmakla suçlanan gönüllü bir asker Kiev yakınlarında bir silahlı saldırı yaralandı ve karısı öldürülmüştü.

Umarov , Çeçen lideri Ramzan Kadirov'u eleştiren Anzor Tscharto Beck Martin adlı bir video blog kanalı yayınladı .

Kurşun geçirmez yelek

Umarov'u da bilen eski popülist Ukraynalı milletvekili Igor Mosiychuk, Telegram messenger'da öldürmenin "% 100 Rusya tarafından yapıldığı" yazdı.

En son Şubat ayında gördüğü Umarov'un kurşun geçirmez yelek siparişi için yardım istediğini söyledi.

Avusturya'da sürgünde yaşayan Çeçen muhaliflerin güvenliği konusundaki endişeler her geçen gün artıyor.

Şubat ayında Kadırov'u eleştirdiği için sürgün edilen bir Çeçen blogcu, çekiçle silahlı bir saldırganı savuşturdu.

Bir ay önce, Çeçen muhalefet lideri İmran Aliev, kuzey Fransız şehri Lille'deki bir otel odasında 135 kez bıçaklanarak ölü bulundu.

Avusturya'da Çeçen muhalif Umar Israilov 2009'da bir Viyana sokağında vurularak öldürüldü.

2011 yılında Viyana'da üç etnik Çeçen adam cinayetten hüküm giydi.

Avusturyalı basında çıkan haberlere göre, 2005 yılında Avusturya'ya gelen eski bir polis memuru olan Umarov, İsrail'in öldürülme olayını soruştururken polisin sorguladığı tanıklardan biriydi .

Raporlara göre İsrailov'la aynı yerdeydi ve şüphelilerin bir kısmını biliyordu.

Kaynak: AFP