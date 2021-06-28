Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'dan LGBT çıkışı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken transseksüelleri "iğrenç" bulduğunu söyledi.

CNN Prima kanalına röportaj veren Zeman'a, "Eğer cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorsanız, kendinize zarar verme suçunu da işlemiş olursunuz. Her ameliyatın riskleri var ve bana göre bu cinsiyet değiştirenler iğrenç" ifadelerini kullandı.

Zeman'a, Macaristan'da eşcinselliğin ‘teşvik edilmesini’ yasaklamak adına çıkarılan tartışmalı yasa da soruldu. 18 yaşın altındaki küçüklere, eşcinselliği veya cinsiyet değişikliğini teşvik eden herhangi bir içeriğin gösteriminin yasaklanmasını kapsayan yasa Avrupa Birliği tarafından sert tepki toplamıştı. AB üyelerinin yarısından fazlası Macar hükümete karşı tutum sergilemiş, Çekya'dan ise henüz bir yorum gelmemişti.

Çek Cumhurbaşkanı, Macaristan'daki yasayı destekleyerek, "Macar Başbakan Victor Orban homoseksüellere karşı olmadığını ancak ailelerin manipüle edilmesini doğru bulmağını söylüyor. Ona katılmamak için hiçbir sebep göremiyorum" dedi. Zeman, Me Too hareketi ve Onur Yürüyüşü gibi faaliyetlerden de rahatsız olduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews