Çekya'da kazanan belli oldu

Pandora Belgeleri'nde adı geçen Çekya Başbakanı Andrej Babis'in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Partisi (ANO) ülkedeki genel seçimlerde birinci olurken, hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip Çekya'da oyların yüzde 28'ini alan ANO genel seçimlerde ilk sırayı alırken, anketlerin üzerinde oy alan Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ittifakıysa yüzde 15 ile seçimlerde en çok oy alan 3'üncü siyasi oluşum oldu.

Oyların şimdiye kadar yüzde 90'ının sayıldığı belirtilirken, ANO'nun iktidardaki ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (CSSD) ise 4.76 ile şu andaki sonuçlara göre yüzde 5'lik seçim barajının altında gözüküyor.

İslam karşıtı duruşuyla bilinen Tokyo doğumlu girişimci iş insanı Tomio Okamura'nın lideri olduğu Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi ise (SPD) yüzde 10 ile seçimleri 4'üncü parti olarak tamamladı. Uzmanlar, Başbakan Babis'in hükümeti oluşturmak için SPD ile koalisyon kurmasının en olası senaryo olduğunu belirtiyor.

Babis, 4 sene sonra seçimlerde aynı orana ulaştı

Çekya'nın Donald Trump'ı olarak görülen eski milyarder iş adamı Başbakan Andrej Babis, 2017'deki genel seçimlerde en yakın rakibine yaklaşık 20 puan fark atarak oyların yüzde 29.6'sını almış ve parlamentodaki 200 sandalyeden 78'ini kazanmıştı.

Babis'in partisi ANO, Çek dilinde "evet" anlamına geliyor. 63 yaşındaki Babis, yeni bir koalisyon hükümeti kurabilmek için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak. Ancak birçok parti ANO ile koalisyona yanaşmadığı için Babis'i zorlu bir süreç bekliyor.

Kaynak: Euronews