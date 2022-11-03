Çekya, Kabil’deki Büyükelçiliğini kapatacak

Çek Haber Ajansı (CTK) haberinde, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin Çekya’nın Kabil Büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını bildirdi.

Haberde, elçiliğin 1 Ocak 2023’te kapatılacağı belirtilirken, Çek Dışişleri Bakanlığının bu ülkenin güvenlik durumunda yakın bir zamanda iyileşme beklemediği görüşüne yer verildi.

Kabil’deki Büyükelçiliğini 2007’de açan Çekya, Taliban güçlerinin başkente hızlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Ağustos 2021'de büyükelçiliğini geçici olarak kapatmış ve personelini de peyderpey tahliye etmek durumunda kalmıştı.