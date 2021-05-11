Çekya, Rusya'dan tazminat talep ediyor

Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın 2014 yılında Vrbetice adlı köyde meydana gelen ve Rusya ile bağlantısı olduğu iddia edilen patlama ile alakalı Moskova yönetiminden 1 milyar koruna (39 milyon euro) tazminat talep edeceği öne sürüldü.

Çekya televizyonu Ceska Televise'de yayınlanan haberde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Schillerova'ya atıfta bulunularak, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ceza davası yoluyla patlamadaki maddi kaybın Rusya'dan alınabileceği ancak bu davanın uzun süreceği açıklandı.

Geçtiğimiz 17 Nisan tarihinde Prag yönetimi, 2014 yılında Çekya'nın doğusundaki Vrbetice Köyü'ndeki cephane deposu patlamasını düzenlediği gerekçesiyle Moskova'yı suçlamış ve başkentteki Rus Büyükelçiliği'nde çalışan 18 Rus vatandaşını sınır dışı etmişti.

Buna karşılık olarak Rusya da, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, gelişmeler sonrası Rusya ile bağlantısı olduğu iddia edilen patlamanın ''devlet terörü'' olarak adlandırılamayacağını belirtmiş, "Rusya, bir Bulgar silah tüccarının mallarını hedef aldı, Çekya'ya karşı saldırıda bulunmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews