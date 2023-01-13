Çekya yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Yaklaşık 10 milyon 700 bin nüfusa sahip Çekya'da seçmenler bugün ve yarın oy kullanabilecek. Bugün yerel saatle 14.00'ten 22.00'ye kadar, yarın ise 08.00'den 14.00'e kadar açık olacak sandıklara gidecek seçmenler 1'i kadın 7'si erkek 8 aday arasında tercihte bulunacak.

Çekya'da seçimleri kazanacak aday halk tarafından seçilen 4'üncü cumhurbaşkanı olacak.

Medyatik eski Başbakan Babis

Seçimlere katılan 8 aday arasında 3'ü öne çıkıyor. Ülkenin önceki başbakanı ve mevcut ana muhalefet Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis, adaylar arasında en çok dikkati çeken isim.

Ülkede 2021'de düzenlenen milletvekili seçimlerini küçük bir oranla kaybeden Babis, sadece siyasi kariyeri ve hakkında açılan yolsuzluk davaları ile değil aynı zamanda Çekya'nın en zengin iş insanı olmasıyla da dikkati çekiyor.

Uzmanlar tarafından popülist ve sağ tandanslı olarak tanımlanan Babis'in seçime bir hafta kala hakkında uzun yıllardır süren yolsuzluk davasında suçsuz bulunması, yarışta rüzgarı biraz daha arkasına aldığı yönünde yorumlara neden oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı Pavel

Babis'le çekişmesi beklenen adaylardan biri, eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel. Seçim kampanyasında ülkede "huzur ve düzeni yeniden ihdas edeceğini" dile getiren Pavel'in siyasi bir kariyeri bulunmazken, askeri tecrübesi ve karizmatik kişiliği ile seçmenlerin ilgi gösterdiği bir isim.

Eski Rektör Nerudova

Kamuoyu yoklamalarına göre dikkati çeken bir başka isim ise eski Rektör Danuse Nerudova. Siyasi tecrübesi bulunmayan ekonomist Nerudova, "herhangi bir skandala karışmamış ve komünist bir geçmişi olmadığına" dikkati çekerek, ülkeyi güçlendirecek bir değişim programı vadediyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Babis ve Pavel yüzde 28'er oy oranına sahipken yarıştaki tek kadın aday Nerudova'nın yüzde 24 civarında desteği bulunuyor.

Uzmanlar bugün ve yarın yapılacak oy verme işlemi sonucunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerine çıkamayacağını bu nedenle 5 yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanının 28-29 Ocak'ta yapılacak ikinci tur seçimlerde belirleneceği görüşünde.