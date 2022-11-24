Çekya'dan İran'a eleştiri

Bakan Lipavsky, İranlı Büyükelçi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Genel olarak büyükelçilerle yapılan ilk görüşmelerin söz konusu ülkeyle ilişkileri geliştirmeye yönelik yeni bir adım olması açısından kıymetli olduğunu kaydeden Lipavsky, ancak İran ve ülkesi arasındaki farklılıkların, ikili ilişkileri etkilediğini ifade etti.

Lipavsky, "Büyükelçi Ghafeleh Bashi’ye, İran'ın hem protestolara yönelik acımasız baskılarına hem de Rus saldırganlığına verdiği desteğe son vermesi için Çekya’nın güçlü çağrısını ilettim." ifadesini kullandı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise bu kişilerin güvenlik güçlerince değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü ve "gösterilerle ilgisi olmayan olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin de uluslararası medyada gösterilerde ölmüş gibi yansıtıldığını" ifade ediyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.