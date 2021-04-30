Çekya’dan Sputnik V kararı

Çekya İlaç Düzenleme Kurumu, Rus Sputnik V aşısının klinik deneyleri için yeterli veriye sahip olmadıklarını belirterek aşıyla ilgili incelemeleri askıya aldı. Kremlin ise Prag'ın kararının yaşanan diplomatik krizle ilişkili olduğunu iddia etti.

Radiozurnal radyosuna konuşan İlaç Düzenleme Kurumu Direktörü İrena Storova, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili bize gelen belgeler kesinlikle yetersiz. Özellikle üretim veya kaliteyle ilgili veriler yetersiz. Henüz resmi bir süreç başlatılmadı, klinik test için herhangi bir talep almadık" dedi.

Aşı üreticilerinin gönderdiği belgelerin genelde binlerce sayfadan oluştuğunu kaydeden Storova, Sputnik V'nin geliştiricileri tarafından çok daha az sayıda veri gönderildiğini belirtti.

Çek Sağlık Bakanı Petr Arenberger, nisan ayı başlarında Sputnik V'nin etkinliğini belirlemek için klinik araştırmalar yapılacağını söylemişti. Ancak Storova'ya göre, Çekya ajansı klinik deneyler için henüz bir başvuru almadı.

Kremlin: Provokatif bir karar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Çekya'nın kararının iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizle ilişkili olduğunu ileri sürdü.

Sputnik V'nin en etkili aşılardan biri olduğunu vurgulayan Peskov, "Provokatif saikle alınan bu karar, en azından Çekya'nın çıkarına değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews