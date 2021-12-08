Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphesiyle yakalanan kişi serbest

Fransa'da Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve salı günü Paris'te havalimanında tutuklanan Suudi kişinin kimliğini doğrulamak için hala kontrollerin sürdüğünü söylemişti.

2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin, Fransa'da yakalandığı iddia edilmişti.

Fransız basını, Suudi Arabistanlı Halit Aedh El-Otaibi'nin, dün Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındığını yazmıştı. El-Otaibi'nin, Türkiye tarafından cinayetle ilgili olarak aranan 20 kişiden biri olduğu öne sürülüyordu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YALANLAMA GELDİ

Suudi Arabistan’ın Paris Büyükelçiliği Twitter hesabından, ülkenin Dışişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin söz konusu olayla hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Havalimanında tutulan söz konusu kişinin derhal serbest bırakılmasının istendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülke vatandaşı merhum Kaşıkçı cinayetine karıştığı tespit edilen herkes Suudi Arabistan yargısı tarafından cezaları verilmiş olup şu an bu kişiler cezalarını çekmektedirler”

FRANSA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Fransda'da Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve salı günü Paris'te havalimanında tutuklanan Suudi Arabistan pasaportlu kişinin kimliğini doğrulamak için hala kontrollerin sürdüğünü söyledi.

YARGI: SERBEST BIRAKILDI

Paris Savcısı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili havalimanında gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.