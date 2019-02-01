Çerkes senatör cinayet suçlamasıyla tutuklandı

Rus politikacı Rauf Arashukov'un 2010 yılında, Rusya Federasyonu'na bağlı olup temsil ettiği Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde, bölgenin önde gelen isimlerinden iki kişinin öldürülmesi için emir verdiğinden şüpheleniliyor.

Rusya’nın üst düzey federal soruşturma birimi olan Soruşturma Komitesi, Rusya Federasyon Konseyi Ekonomik Politika Komitesi Üyesi, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti senatörlerinden 32 yaşındaki Arashukov'un parlamentonun üst kanadının, kovuşturma dokunulmazlığını iptal etmek için oy kullanmasının ardından tutuklandığını duyurdu.

Independent'ın haberine göre Arashukov bugün binada tutuklanarak görevliler eşliğinde götürüldü.

ARASHUKOV NASIL TUTUKLANDI?

Tanınmış bir işadamının oğlu olan Arashukov, yerel yasama organı tarafından aday gösterilmiş, 31 yaşında en genç meclis üyesi olarak 2016 yılında Federasyon Konseyi'ne gönderilmişti. Rus haber sitesi RBC, geçen yıl, üç şahsın Arashukov'a karşı tanıklık yaptığını ve bölgenin önde gelen aktivistlerinden birinin öldürülmesini düzenlemekle suçladıklarını aktardı.

ABD tarafından finanse edilen Radio Free Europe, Arashukov'un gözaltına alındığı parlamento oturumunun muhabirlere kapalı olduğunu ve Federal Muhafızlar Servisi (FSO) memurlarının odaya girişi engellediğini bildirdi. Arashukov, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak için tartıştıkları esnada odadan çıkmadan önce durduruldu. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko televizyonda yaptığı açıklamada, “Ayağa kalkıp oturumu terk etmeye çalışınca ben oturmasını söyledim. Çünkü konuşup bir açıklama yapması gerekiyordu. (Böylece) geri döndü" dedi.

Güvenlik görevlileri Arashukov'u gözaltına aldığı esnada orada bulunan bir diğer siyasetçi Sergey Kalaşnikov da Interfax ajansına yaptığı konuşmada kimsenin böyle bir şeyin olmasını beklemediğini, şüpheli için de sürpriz olduğunu söyledi.

Aynı gün içinde Arashukov’un gaz şirketi Gazprom’un üst düzey yöneticisi olan babası Raul Arashukov'un 30 milyar rublelik (347 milyon sterlin) değerinde doğalgaz arzını zimmetine geçirdiği şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Baba ve oğul ile ilgili çeşitli soruşturmalar ile ilgili olarak yedi kasabadaki ev ve ofisleri arandı.

QHA

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 09:18