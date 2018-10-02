Çevreciler Venedik kanalına sahip çıktı

Venedik’te büyük cruise gemilerinin zaten kırılgan yapıda olan kanallara zarar verdiğini, kirliliğe yol açtığını ve kenti "lunaparka çeviren bir turizm modelini" güçlendirdiği gerekçesiyle halk ve çevre örgütleri ortak eylem düzenledi.

Onlarca kayık ve tekneyle gerçekleşen eylemde bazı göstericilerin tekne ve gemilere "Şehri mahvediyorsunuz! Utanın!" diye bağırdığı, fişek, sis bombaları attıkları kaydedildi.

Giudecca Kanalı'ndaki büyük gemilere yaklaşan göstericiler, fişek ve sis bombalarının yanı sıra gemilere yumurta atarak protesto ettiler.

Lagüne kurulu, su kanallarıyla çevrili Venedik'in zemininin hassas yapısı nedeniyle büyük gemilerin kanallara ve lagüne zarar vererek kentin dokusunu tehlikeye attığı ifade ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 2014 tarihli kararında "orta boy motorlu tekneler ve yüksek tonajlı gemilerin lagün yatağında erozyona neden olmasının" endişe verici olduğunu belirtmiş ve İtalyan devletini, "en büyük gemi ve tankerlerin lagüne girişini yasaklama" çağrısında bulunmuştu.





Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:09