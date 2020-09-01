Charlie Hebdo, Hz. Muhammed (sav) karikatürlerini yeniden yayımlıyor

Bundan beş yıl önce Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed (sav) karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurduktan sonra Müslümanlarca sert bir şekilde tepkiyle karşılaşmıştı. Saldırıyla ilgili görülecek davadan bir gün önce krikatürleri yeniden yayınlama kararı alan dergi, bu yüzden ‘tam zamanında ve gerekli’ olduğunu savundu.

Yayımladığı Hz. Muhammed (sav) karikatürleri sonrasında 2015 yılında saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce sıradışı bir karar aldı.

Charlie Hebdo, Müslümanların önemli bir kısmının tepkisini çeken ve saldırıya gerekçe olarak gösterilen Hz. Muhammed (sav) karikatürlerini özel bir sayıda yeniden yayımlayacağını duyurdu.

Derginin yöneticisi ve çizer Laurent ‘Riss’ Sourisseau, “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Derginin kapağında, ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten adlı gazetede yayımlanan ve ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor. Ortada ise 2015 yılındaki katliamda öldürülen ve ‘Cabu’ olarak bilinen Jean Cabut tarafından çizilen Hz. Muhammed tasviriyle birlikte ‘Bunların hepsi, sadece bunun için’ ifadesi bulunuyor.

'İyi bir nedene ihtiyacımız vardı'

Dergideki editöryal yazıda karikatürleri yeniden yayımlamanın ‘tam da zamanı’ olduğu ve başlayacak dava için bunun ‘gerekli’ olduğu savunuldu.

Yazıda, “Ocak 2015'ten beri sık sık Muhammed'in diğer karikatürlerini basmamız isteniyor. Bunu yapmayı her zaman için reddettik, yasak olduğu için değil – yasalar bunu yapmamıza izin veriyor – ama bunu yapmak için iyi bir nedene ihtiyaç duyduğumuz için yapmadık, anlamı olan ve tartışmaya bir şeyler katan bir neden” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

7 Ocak 2015’te Paris’teki Charlie Hebdo ofisini basan Said ve Şerif Kouachi kardeşler, sekizi gazeteci 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıdan iki gün sonra kardeşler başkent yakınlarında bir matbaada polis tarafından kuşatıldı. Aynı gün, Amedy Coulibaly adlı bir kişi de Kouachi kardeşlerin serbest bırakılması için bir Yahudi marketinde bulunanları rehin alarak dört kişiyi öldürdü.

Polis operasyonu sonucunda tüm saldırganlar öldürülmüştü.