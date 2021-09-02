Çiftleri ayırmakla suçlanan eski bakan yargılanıyor

Danimarka’da, sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanan eski Göç Bakanı Inger Stoejberg’ın Yüce Divan’daki duruşması bugün başlıyor.

Sadece eski bakanları görevlerinde işledikleri suçlardan dolayı yargılayan Yüce Divan, 26 yıllık bir arada sonra ilk kez toplanacak. Mahkeme, Stoejberg’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal edip etmediğine karar verecek.

Danimarka Parlamentosu, şubat ayında yapılan oylamada 2015 ila 2019 yılları Göç Bakanı olarak görev yapan Inger Stoejberg’ın Yüce Divan’da yargılanmasını kabul etmişti.

Bu kararın ardından 1995 yılından bu yana ilk kez bir bakanın görev sırasında işlediği suçtan dolayı Yüce Divan’da yargılanmasının önü açılmıştı.

Sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanıyor

Göçmenlere karşı sert söylemleriyle tanınan eski bakan, görevi sırasında yayınladığı kararnameyle, sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanıyor.

Eski Göç Bakanı, şubat ayında parlamento yapılan oylama sırasında yaptığı konuşmada insani ve siyasi olarak yanlış bir şey yapmadığını, sadece “çocuk evliliklerinin” önüne geçmek için bu uygulamayı yaptığını savundu.

Danimarka medyası, ayrılmaları istenen 23 evli çift içinde eşlerden birisinin yaşının 18’in altında olduğunu, bazılarının bir veya birden fazla çocuğu olduğu duyurmuştu.

Parlamentonun görevlendirdiği avukatlar, mülteci merkezlerindeki çiftleri ayırmanın yasa dışı olduğu yolunda rapor hazırlamış ve eski bakanın yargılanması için gerekli yasal dayanağın bulunduğu yönünde görüş bildirdi.

2 yıla kadar hapsi istenebilir

Avukatlar ayrıca eski bakanın, çalıştığı uzmanların da kendisini, bu konuda hukuka aykırı davrandığı konusunda uyardıklarını rapor etti.

Eski bakanın, suçlu bulunması halinde para cezası veya 2 yıla kadar hapsi istenebilecek.

Danimarka’da ilk defa 1849 yılında kurulan ve şu ana kadar ülke tarihinde 5 bakanı yargılandığı mahkeme, 15 yüksek yargı üyesiyle, parlamentonun seçtiği 15 milletvekilinden oluşuyor. Danimarka Yüce Divanı, şu ana kadar sadece iki bakanı suçlu buldu.

Kaynak: Euronews