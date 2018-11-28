Çin Devlet Başkanı İspanya'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Moncloa'daki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

İspanya Kralı 6. Felipe ise Çin ile dostane temas ve işbirliğine önem verdiklerine işaret etti. Felipe, Avrupa-Çin ilişkilerini derinleştireceklerini belirtti.Çin'in ticaret savaşını yatıştırmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest ticaret karşıtlığını durdurmaya kararlı olduğunu dile getiren Şi, "Çin, kapılarını dünyaya açabilmek için daha çok çaba sarf edecek. Çin, daha kaliteli ürünler ithal ederek iç piyasasını kalkındırarak pazarlarının dünyaya açılmasını hızlandıracak." diye konuştu.

Cinping'in ziyareti Çinli bir liderin Avrupa'ya 13 yıl içinde yaptığı ilk resmi ziyaret. Cinping, İspanya'daki temaslarının ardından G20 zirvesi için Arjantin'e geçecek.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 16:49