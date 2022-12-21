Çin, Hollanda'da kurduğu iddia edilen "gizli polis merkezlerini" kapattı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Çin'in Hollanda'da kurduğu iddia edilen 2 polis merkezini kapattığını belirtti.

Hollanda RTL televizyonunun haberine göre Bakan Hoesktra, parlamentodaki milletvekillerinin Çin'in Amsterdam ve Rotterdam şehrinde kurduğu iddia edilen 2 Çin polis bürosuna ilişkin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Hoesktra, Çin'in Lahey Büyükelçiliği'nin Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nı söz konusu polis merkezlerini kapattığı yönünde bilgilendirdiği bilgisini paylaştı.

Başbakan Mark Rutte'nin Endonezya'daki G20 toplantısında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Çin'in Hollanda'da polis merkezi olarak kullandığı yerlerin kapatılması talebini ilettiğini belirten Hoesktra, söz konusu merkezlerin bu tarihten sonra kapatıldığını aktardı.

Haberde, merkezlerin Çinli muhaliflerin sorgulanması ve baskı yapılması amacıyla kullanıldığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanmadığı fakat Hollanda makamlarının bu merkezler hakkındaki araştırmalarının devam ettiği vurgulandı.

Hoesktra'nın AB üyesi ülkelerin bakanlarıyla bu konu özelinde görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Merkezi İspanya'da bulunan Yasal Koruma Savunucuları Örgütü (Safeguard Defenders), 15 Eylül'de yayımladığı raporda Çin'in büyük bölümü Avrupa ülkelerinde bulunan 110 sınır aşırı polis merkezi kurduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Raporda söz konusu merkezlerin adli soruşturmaları yürütmek, muhaliflere gözdağı vermek ve iade anlaşmalarında öngörülen prosedürlerin dışında suçluları ülkeye dönmeye ikna etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Çin polisinin "yurt dışı hizmet bürosu" adıyla Hollanda’da en az 2 polis merkezi kurduğu öne sürülmüştü.