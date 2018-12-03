Çipras Moskova'ya gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras (Çipras) 7 Aralık'ta Moskova'da Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Ziyaret Rusya ile Yunanistan arasındaki diplomatik münasebetlerin 190’ıncı yılı münasebetiyle gerçekleştirilecek.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Aleksis Tsipras’ın Rusya ziyareti ile Makedonya isim müzakereleri sürecinde Yunanistan’ın içişlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle Rus diplomatların sınır dışı edilmeleri ile başlayan iki ülke arasındaki gerginliğin de sonlandırılması hedefleniyor.

Yunan Başbakanın Moskova ajandasında ise Kıbrıs sorunu, Rusya-Yunanistan ikili ilişkileri, AB-Rusya ilişkileri, Libya ve Suriye'deki durum ve enerji konuları gündemde olacak.

Rusya ziyaretinde Aleksis Tsipras'a 5 Aralık günü Moskova’ya geçecek olan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgios Katrougalos eşlik edecek. Yunanistan Başbakanı Moskova temaslarında Rus lider Putin'in yanısıra Rusya Başbakan Medvedev ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Azınlıkça