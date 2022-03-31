Çocukla dilenmek tarihe karışıyor

Brüksel Belediyesi yeni bir düzenleme ile bundan böyle şehrin sokaklarında 16 yaşından küçüklerin eşlik ettiği dilencilik faaliyetlerini yasakladı. Çocuklu dilenciler 350 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Ancak yeni düzenlemeye göre, para cezası verilmeden önce dilencilik yapan kişiye yeni düzenleme ve aynı zamanda zorunlu eğitim hakkında bilgilendirme yapılacak ve seçenek sunulacak.

Memur dilenciyi Sosyal Refah için Kamu Merkezi (CPAS) tarafından kurulan destek misyonları, iki buçuk aydan üç yaşına kadar olan çocuklar için yardım alma hakkı ve sosyal yardım hakkına dair de bilgiler verecek. Eğer bu kişi isterse tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı bu kabul merkezine gidecek.

Dilenci ebeveyne ayrıca '3 ila 18 yaş arası çocuğunu şehir içindeki bir okula kaydettirme ve öğle yemekleri dahil tüm ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını' da belirtilecek.

Kaynak: Euronews