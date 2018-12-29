Çocuklarına Adolf adını koyan çift hapse gönderildi

İngiltere mahkemesi, Adolf Hitler’in adını çocuklarına veren neo-Nazi çiftini hapse attı.

25 Aralık günü görülen duruşmada İngiliz mahkemesi, oğullarına Adolf ismini takan fanatik neo-Nazi grubu üyesi çifti terörle mücadele yasaları uyarınca yasaklanan bir gruba üye oldukları gerekçesiyle hapse mahkum etti

Adam Thomas, altı buçuk yıl hapis cezasına, Portekizli ortağı Claudia Patatas ise Birmingham Crown Court'taki yargıç Melbourne Inman tarafından beş yıl hapse mahk wasm edildi.

22 yaşındaki Thomas ve 38 yaşındaki Patatas, 2016 yılında terörle mücadele yasaları uyarınca yasaklanan ilk sağcı grup olan Ulusal Eylem üyeliğine mahkum edilen altı kişiden biriydi.

Ulusal Eylem, "bu ülkede demokrasinin ciddi şiddet ve cinayetlerle yıkılması ve toplumun bütün kesimlerinin bu şiddet ve kitlesel cinayetlerle ortadan kaldırılmasına neden olacak bir Nazi tarzı devletin dayatılmasını" istedi.

Hakim, çocuklarına "Adolf" adını veren çiftin, "uzun süredir şiddetli ırkçı inançlar" yaşadığını söyleyerek, “Oğlunuzun ismini ve çocuğunuzun rahatsız edici fotoğraflarını Nazizm ve Ku Klux Klan'ın sembolleriyle birlikte sosyal ortamlarda paylaştınız” dedi.

Evlerinden ele geçirilen fotoğraflar arasında, Thomas'ın yeni doğmuş oğlunu Ku Klux Klan beyaz bornozunu giymiş durumda kucaklarken duruyordu.

Çiftin yakın arkadaşı, Ulusal Eylem üyeliğini yargılamadan önce kabul eden Darren Fletcher, aynı suçla beş yıl Salı günü hapsedildi. 28 yaşındaki Fletcher, kızına Nazi selamı vermeyi öğretmişti.

Ulusal Eylem'in Midlands bölümünün önde gelen bir üyesi olan 27 yaşındaki Daniel Bogunoviç altı yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı grup üyesi siber güvenlik görevlisi Joel Wilmore, 24 yaşında ve 26 yaşındaki minibüs sürücüsü Nathan Pryke de cezaevine gönderildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net