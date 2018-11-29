Çok sayıda kişi İtalya'da rehin alındı

İtalya'nın Fiuggi bölgesinde en az 20 kişinin rehin alınması üzerine özel harekat timleri devreye girdi. Kısa bir süre sonra şüphelinin gözaltına alındığı ve üç kişinin yaralandığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 13:31