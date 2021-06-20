Çöp kutusundan 17. yüzyıla ait 2 antika tablo çıktı

Almanya'da otoban kenarında bir dinlenme tesisinde bulunan çöp konteyneylerinde 17'inci yüzyıla ait 2 antik tablo bulundu.

Söz konusu tabloların Hollandalı ressam Samuel van Hoogstraten ve İtalyan Pietro Bellotti'ye ait olduğu belirtildi.

Almanya'da geçtiğimiz mayıs ayında Frankurt ile Nünberg şehirleri arasında mola veren bir motosiklet sürücüsü dinleme tesisi kenarında bulunan çöp konteynerlerindeki tabloları gördü. Kimliği gizli tutulan şahıs, söz konusu tabloların değerli olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Tablolar daha sonra incelenmek üzere Köln polisine teslim edildi.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberine göre Alman ekiplerin antika eserler uzmanlarıyla yaptığı incelemede tabloların 17'inci yüzyıla ait olduğu, İtalyan Pietro Bellotti'ye ait "Gülümseyen Öz Portre" (Smiling Self Portrait) adlı eserin 1665 yılında yapıldığı anlaşıldı.

Dönemin ünlü sanatçıları arasında yer alan iki ressamın da Barok akımının temsilcileri olduğu, Bellotti'nin bazı çalışmalarının Stuttgart ve Bolonya'daki müzelerde sergilendiği kaydedildi. Aslen Dordrechtli olan (Hollanda'da bir şehir) Samuel van Hoogstraten'in ünlü ressam Rembrandt van Rijn'in stüdyosunda uzun yıllar çalıştığı biliniyor.

Uzmanlar tabloların değerinin yüz binlerce euro değerinde olduğunu belirtirken, Köln polisi henüz eserleri sahiplenen birinin çıkmadığını açıkladı.

Kaynak: Euronews