Çöp toplayan öğrenciler Uzi model silah buldu

Başkent Amsterdam'daki Kairos İlkokulu'ndan öğrenciler, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı.

Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte Saire adlı öğrenci, Wognumerplantsoen bölgesinde yer alan köprünün altında temizlik yaparken, Uzi model bir hafif makineli silah buldu.

Polisin açıklamasına göre 12 yaşındaki öğrenci, silahı bulunca heyecanlanarak arkadaşlarına seslendi.

Daha sonra Saire, Uzi'yi götürüp öğretmenine teslim etti.

Polisin Facebook sayfasındaki paylaşımda, "Neyse ki öğrenci eldivenlerini giyiyordu ve silahta parmak izi bırakmadı" dendi.

Öğrencilerin davranışını kutlayan polis ekipleri, "Bu özel ve tehlikeli bir durumdu. Saire, Mara, Toby ve diğer tüm öğrenciler çok iyi iş çıkardı. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis, silahın kime ait olduğunun tespit edilemediğini ve daha geniş kapsamlı bir soruşturmanın yürütülmeyeceğini duyurdu.

Çocuklara temizlik çalışmalarında eşlik eden öğretmenleri Levie Peek, polisin yaklaşımı sayesinde öğrencilerin tehlike altında hissetmediğini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe