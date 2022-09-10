Cornwall Düşesi Camilla'nın yeni unvanı "Konsort Kraliçe" ne anlama geliyor?

2005'ten bu yana Prens Charles'la evli olan Cornwall Düşesi, taht sadece mirasla alınabileceği ve Kraliyet ailesine evlenerek katılan üyeler ona oturtulamayacağı için Kraliçe olmayacak.

Ancak bu yılın başlarında Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles krallığa geçtiğinde Cornwall Düşesi'nin Konsort Kraliçe diye tanınmasının "içten dileği" olduğunu açıkladı.

"Diana'nın vefatından sonra Camilla'ya düşmanca bakılıyor"

Bu, Camilla'nın 2005'te Galler Prensi'yle evlendiğinde daha düşük bir unvan olan Konsort Prenses'i almasının ardından önemli bir U dönüşü yapıldığını gösteriyor. O dönemde, Charles'ın ilk karısı Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra halkın Camilla'ya karşı çok düşmanca baktığı algısı vardı.

Clarence House, Kraliçe'nin jestinden dolayı Charles ve Camilla'nın "duygulandığını ve onur duyduğunu" bildirmişti.

Evlilik sonrası Camila'nın unvanı: Konsort Prenses

2005'te Galler Prensi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bir bildiride Charles'ın Camilla'yla o yılın nisanında evleneceği duyurulmuştu.

Ayrıca ikili evlendiğinde Camilla'nın adında yaşanacak değişiklikler de detaylandırılmıştı. Bu detaylar arasında Charles, Kral olduğunda Camilla'nın alacağı unvan da vardı: Konsort Prenses.

"Parker Bowles, evlendikten sonra Majesteleri Cornwall Düşesi unvanını kullanacak. Galler Prensi, Taht'a geçtiğinde Parker Bowles'un Majesteleri Konsort Prenses unvanını kullanması planlanıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kral veya Kraliçe'nin eşi hangi unvanı alır?

Geleneksel olarak, hüküm süren bir kralın eşine Konsort Kraliçe unvanı verilir. Taç giyme töreninde taç giydirilip vaftiz edilir.

Kraliyet'in internet sitesinde şu açıklama yer alıyor:

"Bir Konsort Kraliçe, aksi kararlaştırılmadıkça, Kral'ınkine benzeyen ama daha basit bir törenle taçlandırılır. Yeni Hükümdar bir Kraliçe'yse eşi taç giyme töreninde kutsanmaz veya taçlandırılmaz"

"Konsort Kraliçe hükümet yapılanmasında resmi bir konuma sahip değil"

Buckingham Sarayı, Konsort Kraliçe'nin başlıca rolünün hüküm süren hükümdara "hayat arkadaşlığı, manevi ve fiili destek sağlamak" olduğunu açıkladı.

Hükümdar, kanunlaşmadan önce tasarıların onaylanmasında anayasal bir rol oynarken, Konsort Kraliçe hükümet yapılanmasında resmi bir konuma sahip değil. Ayrıca resmi devlet belgelerini göremiyor ve resmi görüşmeler düzenleyemiyor.

Prens Philip konsort olan son kişiydi

Bundan önce görevdeki bir hükümdara konsort olan en son kişi, Kraliçe Elizabeth'in 1952'de tahta çıkmasından 2021'deki kendi ölümüne kadar 60 yıl boyunca bu görevi yürüten Prens Philip'ti.

Bir Konsort Kraliçe'nin aksine, hüküm süren bir Kraliçe'nin kocası taç giyme töreninde taçlandırılmaz.

Ancak Edinburgh Dükü, tören sırasında Başpiskoposlar ve Piskoposlardan sonra Kraliçe'ye yönelik "hükümdara sadakat yemini etme eyleminde" bulunan ilk eşti. Kraliçe de tahta çıktıktan kısa bir süre sonra ona kendisinin yanında "yer, üstünlük ve öncelik" vermişti.