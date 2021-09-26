Cumbre Vieja lav püskürtmeye devam ediyor

İspanya`nın La Palma adasındaki yanardağda hareketlilik sürüyor.

Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yüzlerce evin yanmasına neden olurken yüzlerce hektarlık alan ise külle kaplandı.

Yetkililer yoğun duman nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalması çağrısı yapıyor.

Şu ana kadar 7 bin kişinin tahliye edildiği bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.

1130 sarsıntı yaşandı

Yüksekliiği 6 metreyi bulan lav, 3 koldan denize doğru ilerlemeye devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bölgede son 6 günde 1130 sarsıntı kaydedilirken volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün sürebileceği tahmin ediliyor.

Yanardağ`dan çıkan zehirli gaz nedeniyle Kanarya Adaları`nda asit yağmurları da bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber