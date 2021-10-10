Cumbre Vieja rahat durmuyor

İspanya'nın Kanarya Takımadaları'nda bulunan La Palma Adasındaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda oluşan yeni bir lav akıntısı sebebiyle bölgede bulunan onlarca ev daha erimiş kaya altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

İlk kez 19 Eylül'de aktif hale gelerek belirli aralıklarla patlayan volkan sebebiyle şimdiye kadar bini aşkın ev yıkıldı, yaklaşık 6 bin kişi yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Cumbre Vieda Yanadağı'nda oluşan yeni lav akıntısının önceki yatağında, adanın batı kıyısına doğru ilerlediği kaydedilirken, yetkililer büyük patlamalar sonrası volkan ağzının bir kısmının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Cumbre Vieda Yanardağı'nda kısmi olarak çökme gerçekleşirse, lavlar çok daha büyük bir alana yayılacak. Şimdiye kadar yaklaşık 36 kilometre uzunluğa ulaşan 500 dönümlük büyük bir alan, sıcaklığı 1200 santigrat dereyi bulan lavların altında kalırken, İspanyol polisi ve kolluk kuvvetleri bölgede yaşayan sakinlere evlerindeki mobilya, yatak ve beyaz eşya gibi ağır malları kurtarmaları için kamyon benzeri araçlar temin etmeye başladı.

"Lavların sebep olduğu dev dalgalar tehlikeli olmaya başladı"

Acil müdahale ekipleri yetkilisi Miguel Angel Morcuende, yanardağdaki durumu yakından takip ettiklerini, geçen hafta okyanus sularına ulaşan lavların dev dalgalara yol açtığını ve bu durumun artık tehlike oluşturmaya başladığını söyledi.

Tenerife ile birlikte Kanarya Takımadaları'nın en büyük adası olan La Palma'da volkanın meydana getirdiği duman ve kül sebebiyle havalimanındaki uçuşlar geçici bir süreliğine askıya alınmıştı. Havalimanı şu anda aktif olarak kullanılsa da rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle bazı uçuşlar iptal edilebiliyor.

La Palma'da 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın lavları şu ana kadar Atlas Okyanusu'nda 38 dönümlük bir delta oluşturdu.

Bölgedeki depremler ve hava kirliliği arttı

Yanardağda mevcut durumda gaz ve kül bulutunun yüksekliğinin 3 bin 200 metreye ulaştığı, kükürt dioksit emisyonunun günde 13 bin 100 ton, karbondioksit yayılımının da 1596 ton olduğu bilgisi paylaşıldı.

La Palma'da son günlerde yaşanan depremlerin sayısı da giderek artıyor. Son birkaç gün içerisinde 60'dan fazla zelzele meydana gelirken, bazı depremlerin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü.

Yanardağ çevresinde hava kirliliği sorununun sürmesinden dolayı özellikle solunum problemi olanlara evlerinden dışarıya çıkmamaları, çıkanların ise FFP tipi maske takmaları tavsiye ediliyor.

Şİmdiye kadar bölgede yaşayan ve evlerini kaybeden yerli halk için toplanan bağışlar 7 milyon euroyu buldu. Uzmanlar, Cumbre Vieja'nın stabil bir duruma geçmesine rağmen patlamaların ve lav akışının bitmesinin kısa ve orta vadede öngörülmediğini söylüyor.

Kaynak: Euronews