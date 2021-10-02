Cumbre Vieja Yanardağı bölgenin geçim kaynağını riske attı

Nüfusu 80 bin civarında olan adada mevcut durumda 5 bin 300 tarım işçisi ve bu sektörden geçinen yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor.

Ada ekonomisinin yarısı tarım sektöründen geçimini sağlarken istihdamın yüzde 30'unu tarım işçileri oluşturuyor.

"La Palma'nın altını" olarak adlandırılan muz ağaçlarının büyük bölümü şu anda sağlıklı olsa da yanardağdan çıkan küllerin bölgeye yayılmasıyla muzlarının kalitesinin, dolayısıyla fiyatlarının da düşeceği belirtiliyor.

Çok sıcak bir yaz geçirmeleri nedeniyle zaten ciddi mahsul kaybına uğrayan adadaki çiftçiler, her gün yanardağdan gelecek haberleri bekleyerek yaşadıkları belirsizliğin sona ermesini umuyor.

Özellikle volkanın çevresinde, tahliye edilen alanlarda tarlaları olan çiftçiler, sulama ve bakım yapamamaktan şikayetçi olduklarını söylüyor.

Kimi "emeklilik yatırımının" kimi "babadan kalan mirasın" yok olması endişesi taşıyan çiftçiler, uzmanların tahmin ettiği gibi yanardağın faaliyetlerine iki ay daha devam etmesi halinde geri dönüşü çok zor kayıpları olacağını belirtiyor.

"Yanan ağaçlarımı tekrar büyütmem iki yılımı alacak"

Avokado ağırlıklı çiftçilik yapan Rayco Perez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağaçlarımın hepsi yandı eğer ağaçlar filizlenirse büyümesi ve meyve vermesi iki yıl sürer. Bazılarında filizlenme var. Şu anda yapacağım tek şey yanan tüm yerleri temizlemek, çalışmak ve beklemek." dedi.

Adadaki tüm çiftçiler gibi kendisinin de ürünlerini sigortalattığını anlatan Perez, "Yanardağ sönünce eksperler gelip bakacaklar ama sadece kayıp meyvelerle ilgili belli yüzde verecekler ama benim, yanan ağaçlarımı tekrar büyütmem iki yılımı alacak. Elimde olan az sayıdaki ürünün de kalitesi düştü." diye konuştu.

Lavlar nedeniyle birer hafta arayla iki tarlasını kaybettiğini, turistik kiraladığı apartmanının da riskli bölgede olduğunu anlatan Perez, "Volkana baktığımda felaket ve yoksulluk görüyorum." diye konuştu.

Adada toplu rezervasyon iptalleri başladı

Diğer yandan La Palma'nın önemli gelir kaynağı olan turizm sektörü ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra şimdi de Cumbre Yanardağı'ndan ciddi darbe aldı.

Yanardağ aktif olduğundan bu yana adada havaalanı bir açılıp bir kapanırken çoğu hava yolu şirketi, risk almamak için uçuşlarını askıya aldı.

Tek ulaşımın feribotla sağlandığı La Palma'da Turistik Kalkınma Derneği Başkanı Oscar Leon, adadaki rezervasyonlarda toplu iptallerin olduğunu açıkladı.

Leon, "Muz üretimi ve turizm sektörü bu adanın gayri safi yıllık gelirinin yüzde 75'ini oluşturuyor. Otellerde doluluk seviyeleri normalde yüzde 70 düzeyinde olması gerekirken şu anda yüzde 15 civarında. Oteller dışında yiyecek-içecek ve eğlence sektörü de etkileniyor. Böyle giderse işten çıkarmalar ve hatta kapanan oteller olabilir, toparlanması çok zor bir döneme girebiliriz." dedi.

Adadaki diğer bir sektör olan balıkçılıkta ise yanardağın aktif duruma geçmesinden bu yana faaliyetlerin yüzde 25 oranında düştüğü kaydedildi.

Cumbre Vieja Yanardağı'nın Atlas Okyanusu'na dökülen 1100 santigrat derecenin üzerindeki lavları şimdiden 27 hektardan fazla platform oluştururken, bölgedeki balıkçılar "balıkların kaçtığını" söylüyor.

Zamana karşı mücadele eden ada sakinleri, uzmanların "yanardağın 24 ila 84 gün aktif kalacak" öngörüsünün en kısa zamanda tamamlanmasını umut ediyor.