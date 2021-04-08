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Cumhurbaşkanı Zelenskiy cephede

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ruslarla mücadelenin sürdürüldüğü Donbas cephesiniş ziyaret ederek askerlere moral verdi.

Avrupa 08.04.2021, 18:35
Cumhurbaşkanı Zelenskiy cephede

Zelenskiy, Donbas cephesinde ateşkes rejiminde en çok ihlal edilen bölgelere ziyarette bulundu.

Askerlere Ukrayna topraklarını korudukları için teşekkür eden Zelenskiy, "Siz kahramanlığın ve kararlılığın gerçek örneklerisiniz. Devletimizi korumak için ölen her askeri hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve askerler, ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yendi.

Kaynak: AA
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#Ukrayna #Zelenskiy #Donbas
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