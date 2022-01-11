Cumhurbaşkanına "geri zekalı" diyen yazar hakkında karar verildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda'ya 'geri zekalı' (moron) diyen ülkenin ünlü yazarlarından Jakub Żulczyk 'ifade özgürlüğü' kapsamında beraat etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Demokrat aday Joe Biden'ın tebrik eden bir mesaj yayınladı. Ancak Polonya lideri, mesajında sonuçların henüz kesinleşmediğini dile getirmişti.

Ülkenin ünlü yazarlarından Jakub Żulczyk ise sosyal medya hesabından Joe Biden'in seçim zaferinin kesin olduğunu ifade ederek Duda için 'moron' ifadesini kullandı. Yazarın kullandığı bu ifade mahkemeye taşındı.

Cumhurbaşkanı Duda'nın ofisinden yapılan açıklamada davanın başka taraflarca açıldığını ve kendilerinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Varşova Bölge Mahkemesi, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapisle cezalandırılacak olan yazar Żulczyk hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, aleyhte kararın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve kamu görevlilerine gelecekte yapılacak olası eleştirileri engelleyeceğini bildirdi.

Sanığın cezalandırmayı gerektiren bir suç işlemediğini vurgulayan Yargıç Tomasz Julian, Cumhurbaşkanı gibi devlet görevi pozisyonlarının 'daha ağır kamuoyu eleştiri riski taşıdığını' söyledi.

Grochowicz, ülkenin cumhurbaşkanı gibi kamuya açık pozisyonların “daha büyük bir kamuoyu eleştirisi riski içermesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Ülkenin çok sevilen televizyon dizine yazdığı senaryo ile de tanına yazar Żulczyk, suçlamayı reddetmiş ve mesajının 'başkanın eylemlerinin eleştirel bir değerlendirmesi" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Euronews