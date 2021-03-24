Cumhurbaşkanına hakaret eden yazara dava

Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya sosyal medya hesabından "aptal" diyen yazar Jakub Zulczyk hakkında hakaret davası açıldı.

Polonyalı PAP haber ajansı, Varşova Başsavcılığının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açtığı davada hüküm giymesi durumunda yazar Zulczyk'in üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sonrasında 7 Kasım'da medya Joe Biden'ın zaferini ilan etmiş, Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Duda ise Biden'ı zaferden dolayı değil, "başarılı seçim kampanyası"ndan dolayı kutlamıştı.

Zulczyk bunun üzerine sosyal medya hesabından "Andrzej Duda bir aptal" ifadesini paylaşmıştı.

Kaynak: DW