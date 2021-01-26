Cuntadan kaçan eski Yunan bakan denizde ölü bulundu

Atina Haber Ajansı'na göre eski sosyalist bakan Sifis Valirakis, pazar günü Evia adası açıklarında hayatını kaybetti.

77 yaşındaki Valirakis'in eşi, eski bakanın kaybolması üzerine sahil güvenlik ekiplerini aradı. Yapılan arama çalışmasında, önce Valirakis'in şişme botu bir adacık yakınlarında motoru çalışır halde bulundu. Daha sonra yaklaşık bir deniz mili uzaklıkta eski bakanın cesedine ulaşıldı.

Valirakis, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejime karşı savaşan militan grup Panhellenik Kurtuluş Ordusu'nun bir üyesiydi.

Askeri cuntaya karşı düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıya katılan da Valirakis, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kampında eğitim gördü. 1971'de tutuklandı ve Korfu Adası'nda hapsedildi.

Valirakis, bir yıl sonra cezaevinden kaçmayı başardı ve yüzerek Arvanutluk'a ulaştı.

Enver Hoca yönetiminden sığınma talebinde bulunanan Valirakis, casuslukla suçlanarak tutuklandı ancak daha sonra dünyanın dört bir yanından siyasi arkadaşlarının müdahalesi üzerine serbest bırakıldı.

Panhellenik Kurtuluş Ordusu kurucusu Andrea Papandreu, daha sonra Yunanistan'da 1981-1985, 1985-1989, 1993-1995 dönemlerinde 3 kez iktidara gelen PASOK'u kurdu.

Valirakis, 1995-1996 yılları arasında Kamu Düzeni Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: EURONEWS

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 19:29