Dağıstanlı hak savunucusuna 6 yıl hapis cezası

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan’da Kumuk Türkü insan hakları savunucusu Dagir Hasavov, 8 Nisan’daki duruşmada 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Moskova’da görülen duruşma sırasında konuşan Hasavov, Müslümanlara yönelik baskılara karşı mücadele ettiğinden dolayı cezalandırıldığını kaydetti.

İnsan hakları savunucusu Hasavov, “Müslümanların haklarını savunuyorum. Beni bunun için sorguluyorlar. Bu yolda bedel ödemeye hazırım. Burada adaleti konuşmamıza gerek yok. Çünkü burada adalet yok.” ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı avukat Dagir Hasavov, 17 Eylül 2019’da Moskova’da Rus polisleri tarafından gözaltına alındı. Rus mahkemesi Hasavov’un 18 Kasım’a kadar gözaltında kalması kararı verdi. Kumuk Türkü avukat, Rusya’da Müslümanların ibadet ve ifade özgürlüğü için mücadele ediyordu.

Kaynak: QHA